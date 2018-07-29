ВСУ могут усилить противовоздушный щит - штаб

Источник: Корреспондент.net

В 2018 году подразделения зенитных ракетных войск проведут более 150 тактических и командно-штабных учений, 4200 тренировок боевых расчетов и мероприятий боевого слаживания, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 июля.

"Украинские воздушные границы надежно защищены. Подтверждением этого являются оперативные сводки штаба операции Объединенных сил (ООС), в которых регулярно фигурируют остатки сбитых БПЛА оккупантов... Подразделения зенитных ракетных войск (ЗРВ) держатся в стороне от сосредоточения войск, дорог и населенных пунктов. Они не участвуют в боях за освобождение наших территорий и не сидят в окопах на передовой. Однако они являются не менее грозным фактором сдерживания, из-за которого агрессор до сих пор не решился перейти к полномасштабной войне с применением боевой авиации", – говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что круглосуточно на боевом дежурстве находится более 2,5 тысяч специалистов ЗРВ.

"В районе ООС постоянно размещена мощная группировка войск, способная отразить массированную атаку авиации и крылатых ракет противника. Ракетчики неоднократно доказывали свою эффективность и профессионализм на войне. За все время боевых действий на Донбассе уничтожили 33 вражеских беспилотника, большинство которых - это высокотехнологичные дорогостоящие БПЛА российского производства "Орлан-10", – заявили в штабе воздушных сил.

Украинские военные отметили, что на вооружении ВСУ стоят зенитные ракетные комплексы Бук-М1 и С-300 различных модификаций, которые постоянно модернизируются.

"Увеличение парка боеспособных комплексов решают также путем возврата на вооружение ЗРК малой дальности С-125 и дальнобойной С-200В (Вега). Если все запланированные мероприятия пройдут успешно, то уже в ближайшее время количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск ВС Украины увеличится на треть. Поэтому в условиях ритмичного финансирования Украина способна быстро усилить противовоздушный щит", – заверили украинские военные.