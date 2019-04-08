ВСУ на Донбассе понесли потери

Источник: Корреспондент.net

С начала текущих суток сепаратисты восемь раз обстреляли позиции операции Объединенных сил. Один военный погиб, двое получили ранения.

Отмечается, что из восьми обстрелов четыре проводились с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностям. Также сепаратисты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное; из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Пески; из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Опытное; из гранатометов различных систем - в районе города Авдеевка; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Каменка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Золотое-4; из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Луганское.

"Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что на вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил.