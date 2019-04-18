ВСУ объявили пасхальный режим тишины на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Командование украинской армии с 18 апреля в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой. Об этом сообщил спикер штаба Объединенных сил.

"В связи с христианским праздником Воскресения Христова – Пасхой – в районе проведения операции Объединенных сил с 00:00 часов 18 апреля 2019 года в одностороннем порядке введен режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня", – сообщили военные.

В то же время Объединенные силы оставляют за собой право давать адекватный ответ в случае нарушения режима прекращения огня противником.