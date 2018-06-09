ВСУ оказались последними в танковом турнире НАТО

Источник: Корреспондент.net

В Германии завершились международные соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Состязания проходили на учебном полигоне командования подготовки 7 Армии США в Европе в Графенвере.

В финальный день программа для всех команд была одинаковая. Первый этап - полоса препятствий, старт - уже в шесть утра. Далее была спортивная эстафета. Участники на скорость переносили различные элементы танка. Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Задача - поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание точность и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок.

Закрыли соревнования уже традиционной "дружественной стрельбой". На рубеж выехало по одному танку от каждой команды и провели совместный выстрел. Далее огонь открывали уже по готовности экипажа.



В итоге нынешним победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли новички "челленджа" - ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии. За отдельную номинацию "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим ВС США.

Украинская команда - танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины - в зачетной таблице заняла последнее, восьмое место.

В соревнованиях также принимали участие танкисты из Польши, Франции и Великобритании.

Отметим, в прошлом году украинские танкисты заняли предпоследнее место на турнире из шести команд. Тогда победила команда Австрии, а немцы были вторыми. Далее шли военные со США и Франции, а на шестом месте оказались поляки.