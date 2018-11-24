ВСУ освободили село на Светлодарской дуге – штаб

Источник: Корреспондент.net

Украинские военные освободили очередной населенный пункт на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вечером в субботу, 24 ноября.

"Во исполнение решения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, находящегося на Светлодарской дуге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на обстрел и смертельную опасность, бойцы спецназа под самым носом врага подняли украинский флаг.

В штабе подчеркнули, что спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно тогда разведка обнаружила в селе противника.

Военные напомнили, что Рассадки ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако тогда, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага, оборудовать там полноценные позиции было невозможно.

В последнее время село было под огневым контролем ВСУ. Но сепаратисты начали вести из Рассадок стрельбу противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Чтобы исключить в дальнейшем такие действия, ВСУ зачистили этот населенный пункт.