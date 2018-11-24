Найти

24.11.2018

ВСУ освободили село на Светлодарской дуге – штаб

Источник: Корреспондент.net

Украинские военные освободили очередной населенный пункт на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вечером в субботу, 24 ноября.

"Во исполнение решения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, находящегося на Светлодарской дуге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на обстрел и смертельную опасность, бойцы спецназа под самым носом врага подняли украинский флаг.

В штабе подчеркнули, что спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно тогда разведка обнаружила в селе противника.

Военные напомнили, что Рассадки ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако тогда, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага, оборудовать там полноценные позиции было невозможно.

В последнее время село было под огневым контролем ВСУ. Но сепаратисты начали вести из Рассадок стрельбу противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Чтобы исключить в дальнейшем такие действия, ВСУ зачистили этот населенный пункт.

 

Новости раздела
Украина
23.11.2018
Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов
Президент Петр Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов, поступивших от Фонда Прайм Эссетс Капитал.
Украина
23.11.2018
Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым
Официальный Киев считает приезд президента России на полуостров нарушением международного права.
Украина
23.11.2018
Президент Словакии заявил, что Украину ждут в ЕС
Украина движется вперед в направлении Евросоюза и НАТО, уверен Киска. Вопрос членства Украины – дело нескольких лет, считает Порошенко.
Украина
23.11.2018
В суде Одессы произошла драка, 50 задержанных
В Приморском райсуде Одессы в ходе судебного заседания возник конфликт между сторонами процесса, который перерос в драку.
Украина
23.11.2018
Передачу Почаевской лавры УПЦ МП отменили
Регистратор допустил нарушения законодательства при регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.
Украина
22.11.2018
Порошенко уволил главу Луганской ОГА
Глава государства уволил с должности руководителя Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.
Украина
22.11.2018
В обход Украины. Выбран маршрут Турецкого потока-2
От украинской газотранспортной системы Газпром сможет отказаться не ранее 2022 года. Контракт с Нафтогазом, как известно, действует до 2019 года.
Украина
22.11.2018
Рада назначила предложенных Гройсманом министров
Министром финансов назначена Оксана Маркарова, а делами ветеранов будет заниматься Ирина Фриз.
Украина
22.11.2018
Днем на Донбассе почти не стреляли
В ходе боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий в районе операции Объединенных сил не пострадал.
Украина
22.11.2018
Украина инициировала разведения сил на Донбассе
В Станице Луганской 26 ноября, по словам Ирины Геращенко, будет отведена военная техника при условии сохранения режима тишины.
Украина
22.11.2018
В Украине выросло промышленное производство
Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года увеличилось на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года.
Украина
21.11.2018
В День достоинства и свободы по всей Украине почтили память героев Небесной сотни
5-я годовщина Дня достоинства и свободы
Украина
21.11.2018
В РФ отреагировали на британских военных в Украине
Решение Лондона об усилении военного присутствия в Украине помешает урегулировать конфликт в сстране.
Украина
21.11.2018
Порошенко пообещал десантникам новое оружие
Президент отметил, что на вооружение поступят как отечественные, так и иностранные образцы оружия.
Украина
21.11.2018
В РФ рассказали о состоянии Сенцова
Заключенного в России украинского режиссера из-за состояния здоровья не возвращают в тюремный отряд.
Украина
21.11.2018
Руководству ГФС Винничины объявили о подозрении
ГПУ обвиняет винницких фискалов в махинациях с экспортно-импортными операциями, из-за которых бюджет недополучил 305 млн.
Украина
20.11.2018
Рада не смогла переименовать Днепропетровщину
Переименование Днепропетровской области в Сичеславскую поддержали только 202 нардепа при 226 необходимых.
Украина
20.11.2018
В ООН назвали новые данные о жертвах на Донбассе
В октябре 2018 года в ООН зафиксировали 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины.
Украина
20.11.2018
Украина - в числе стран, которые активно нагревают планету
Украинский подход к окружающей среде способствует тому, что средняя температура на планете увеличится более чем на 5,1% градусов.
Украина
20.11.2018
На рынке нефти произошел резкий обвал цен
В течение часа котировки на эталонные марки нефти упали более чем на 4 процента, после чего немного выросли.
Украина
20.11.2018
МКС - 20 лет. Самые яркие моменты из жизни станции
Астронавты и космонавты на станции в последние годы стали также настоящими YouTube-блогерами.
Украина
20.11.2018
В Украине расходы на субсидии снизились в три раза
В Украине в три раза уменьшилась общая сумма субсидий для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Украина
20.11.2018
Днем на Донбассе сохранялась относительная тишина
В результате боевых действий днем на Донбассе потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.
Украина
19.11.2018
Озвучены масштабы вывоза леса из Украины
Топливной древесины было экспортировано в 550 раза больше, чем официально было экспортировано необработанных лесоматериалов.
Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов | В Киеве активисты "раскололи" арку Дружбы народов