ВСУ получили модернизированные самолеты

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины вооружения и военной техники, во время которой вручил сертификаты соответствия на самолеты Су-27 и Л-39 и беспилотный авиационный комплекс Spectator M. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в начале ноября подразделения ПВО Сухопутных войск и зенитных ракетных войск провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Все эти комплексы восстановлены на предприятиях Укроборонпрома.

Как отмечается, вся военная техника и вооружение прошли ремонт и модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.