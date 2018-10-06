ВСУ примут участие в масштабных учениях НАТО

Источник: Корреспондент.net

Вооруженные силы Украины примут участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегически-военных учениях Trident Juncture 2018, которые начнутся в Норвегии 25 октября.

"По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна Муринус, по очертанию которой легко угадывается наш северный сосед", - говорится в сообщении.

Активная фаза учений с участием 45-тысячного межвидового контингента войск состоится с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Кроме 29 стран НАТО, в учениях будут принимать участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.