ВСУ продвинулись в "серой зоне" Донбасса - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Одно из подразделений ВСУ на Донбассе заняло большой участок "серой зоны", сообщает ТСН в четверг, 11 апреля.
Отмечается, что добраться к новым позициям непросто, поскольку путь хорошо просматривается противником.
"В зданиях, которые сейчас заняли украинские военные, есть бункеры. Здесь ребята обустроили себе места, чтобы поспать, поесть, а командиры говорят, что эти потолки и эти стены выдержат даже 120 калибр, такие они крепкие", - говорится в сообщении.
"Очень часто сейчас появляются беспилотники, пытаются обнаружить наши позицию, мы постоянно внутри, не показываем, что мы здесь", - рассказывает военнослужащий ВСУ.
Ранее сообщалось, что сегодня в зоне ООС зафиксировано шесть обстрелов, ранения получили трое военных.