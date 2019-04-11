ВСУ продвинулись в "серой зоне" Донбасса - СМИ

"Мы на высоте, у нас высота превышает противника", - рассказывает боец.

Отмечается, что добраться к новым позициям непросто, поскольку путь хорошо просматривается противником.

"В зданиях, которые сейчас заняли украинские военные, есть бункеры. Здесь ребята обустроили себе места, чтобы поспать, поесть, а командиры говорят, что эти потолки и эти стены выдержат даже 120 калибр, такие они крепкие", - говорится в сообщении.

"Очень часто сейчас появляются беспилотники, пытаются обнаружить наши позицию, мы постоянно внутри, не показываем, что мы здесь", - рассказывает военнослужащий ВСУ.

Ранее сообщалось, что сегодня в зоне ООС зафиксировано шесть обстрелов, ранения получили трое военных.