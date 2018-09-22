ВСУ семь раз обстреляли на Донбассе за день

Источник: Корреспондент.net

В субботу с 7.00 до 18.00 подразделения сепаратистов семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом не применялось вооружение, запрещенное Минского соглашениями.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке 22 сентября.

Отмечается, что днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Новоселовка Вторая, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Потерь среди украиснких военнослужащих в течение текущих суток нет.