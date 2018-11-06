ВСУ в топ-10 армий Европы, но призывников нет

Источник: Корреспондент.net

Проект Global Firepower определил Индекс силы (Power Index) армий мира. Украина в нем заняла достойное место, но это не отменяет проблемы нашей армии с осенним призывом.

Например, в Киеве призывная кампания находится на грани срыва, по состоянию на начало ноября призвано менее 40%. Почему так?

Рейтинг армий

В мировом рейтинге армий лидируют Соединенные Штаты Америки, второе место заняла армия Российской Федерации. Также российская армия – первая в европейском рейтинге вооруженных сил.

В первой десятке мирового рейтинга также Китай, Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

В первой европейской десятке оказались Россия, Франция, Великобритания. Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция и Украина.

По данным исследователей, в составе авиации Украины находится 240 воздушных судов, также у нас на вооружении есть 2214 боевых танков, боевых машин – 11 868, самоходной артиллерии – 1302, буксируемой артиллерии – 1669, ракетных установок – 625. В активе Военно-морских ВСУ 25 судов.

Индекс военной мощи (Power Index) для армии каждой страны определяли по 55 критериям. Эксперты учитывали разнообразие вооружений. Ядерные мощности не были решающим фактором при определении силы той или иной армии, хотя ядерные вооружения и были "бонусом". Учитывалась и финансовая стабильность стран.

По данным Global Firepower, в Украине 44 миллиона населения, военного персонала – 1,18 миллиона человек. Оборонный бюджет Украины составляет 4,88 миллиардов долларов.

С призывом проблемы

В Украине 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 30 декабря. За это время в ВСУ и другие военные формирования на срочную военную службу планируют призвать 17 тысяч 960 граждан Украины.

"По состоянию на 5 ноября, в соответствии с планом призыва мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39,5% призывников. Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне-крайне низкая. Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва", - рассказал военный комиссар Киева Сергей Клявлин.

По словам военного комиссара, сейчас явка призывников на участки составляет только 8%.

"Граждане – жители Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их ищем с помощью органов Национальной полиции и уже доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к военной службе", - говорит военком.

Причиной низкой явки он назвал общее негативное отношение к службе в Вооруженных силах, снижение волны патриотических настроений, распространение негативной информации о службе в армии в СМИ и в целом низкое доверие к самим военкоматам.

Клявлин также рассказал, что на военную службу по контракту по состоянию на 5 ноября призвано 346 граждан – жителей Киева. Среди них – 76 женщины и 163 имеют статус участника боевых действий.

В регионах тоже есть проблемы, хоть и меньшего масштаба.

В Харькове порядка 50% юношей, подлежащих воинской службе, не получили повестки или игнорируют их. “Хотя, согласно указу президента, должны в десятидневный срок явиться в районный военкомат. К сожалению, это тысячи людей, которые укрываются от выполнения своего долга перед страной", – отмечает подполковник городского военкомата Александр Томашевский.

В Ужгороде на пункты сбора не явились 68% призывников.

Что делать

Нардеп от фракции “Батьківщини”Игорь Луценко видит проблему в патриотическом воспитании молодежи.

"Очень грустная и очень прогнозируемая статистика. У нас в государстве не ведется национально-патриотическое воспитание молодежи. Группа энтузиастов в Министерстве молодежи и спорта добилась выделения на эти цели только смехотворных 10 миллионов гривен в год, это где-то примерно по 2 гривны на одного молодого человека, которого следует воспитывать”, - возмущается нардеп.

Эксперты говорят, что у ВСУ еще есть проблемы с коммуникацией и рекламой. Хотя недавно реклама Сухопутных войск была признана одной из лучших рекрутинговых видео в мире.