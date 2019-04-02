ВТО понизила прогноз роста мировой торговли
Источник: Корреспондент.net
Всемирная торговая организация прогнозирует замедление роста мировой торговли товарами в 2019 году до 2,6% по сравнению с 3% в 2018 году.
В предыдущем прогнозе, обнародованном в сентябре прошлого года, эксперты ВТО ожидали роста на 3,7%. Однако рост начал замедляться уже в 2018 году. Хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%.
Основная причина – ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
"Торговля не может стимулировать экономический рост в условиях высокой неопределенности, которая наблюдается сейчас", – заявил глава ВТО Роберто Азеведо.
Эксперты ВТО выделяют несколько причин более медленного роста в 2018 году, среди которых:
- повышение ввозных пошлин в США и Китае;
- более слабый рост мировой экономики по сравнению с ожиданиями;
- нестабильность на финансовых рынках;
- снижение эффекта от стимулирующей налоговой политики в США;
- окончание цикла мягкой денежно-кредитной политики в еврозоне;
- трансформация китайской экономики, которая сопровождается переходом от роста за счет производства и инвестиций к росту через потребление и сектор услуг.
В ВТО отмечают, что эффект Brexit для мировой торговли пока оценить сложно – его последствия будут зависеть от итогового соглашения между Великобританией и Евросоюзом. Но он, вероятно, приведет к снижению инвестиций в Великобританию, а затем – к падению производительности.