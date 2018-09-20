20.09.2018
Второй украинский катер Кентавр спустили на воду
Источник: Корреспондент.net
В Киеве в четверг, 20 сентября, состоялся спуск на воду еще одного десантно-штурмового катера Кентавр.
“Кентавр - это уже второй проект отечественных катеров, который был разработан и построен именно в независимой Украине. Этот катер начал серию таких боевых единиц, мы уже имеем два спущенных на воду катера и ожидаем продолжения”, - заявил начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов.
Новые боевые единицы построены на Киевском судостроительном заводе ЗАО Завод Кузница на Рыбальском по заказу Министерства обороны Украины для Военно-морских мил ВС Украины.
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