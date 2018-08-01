vВ 2018 году ФРГ выдала членам семей беженцев 55 тысяч виз

Источник: DW

В первую половину 2018 года Германия в рамках программы воссоединения семей беженцев выдала по всему миру 55 тысяч виз, сообщает газета Rheinische Post в среду, 1 августа, со ссылкой на данные министерства иностранных дел. Большинство их получателей - жители Сирии (12 тысяч) и Ирака (4,5 тысячи). Таким образом, общее число разрешений на въезд, выданных с 2015 года, выросло почти до 350 тысяч.

Речь идет о самых близких родственниках беженцев - супругах, несовершеннолетних детях или родителях детей, которые прибыли в Германию в одиночку. При этом последние три года число таких виз постепенно росло: в 2015 году - 73 тысячи, через год - около 104 тысяч, а в прошлом году - почти 118 тысяч. На этом фоне данные за первый квартал 2018 года (27 тысяч) свидетельствуют о снижении тенденции, отмечает Rheinische Post.

Беженцы с ограниченной степенью защиты снова могут привозить родственников

Между тем эти показатели не учитывают членов семей беженцев, получивших в Германии так называемый ограниченный тип защиты. Это происходит, если случай не подпадает ни под Женевскую конвенцию о беженцах, ни под определение политического преследования, но мигранту тем не менее угрожает опасность по возвращении на родину.

С марта 2016 таким мигрантам разрешалось привозить в ФРГ родственников только в исключительных случаях. 1 августа вступил в силу закон, позволяющий им снова воссоединяться со своими семьями. В рамках этой программы ежемесячно в Германию могут приезжать не более 1000 человек.