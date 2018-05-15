ВВП Украины вырос на 3,1% – Госстат

Источник: Корреспондент.net

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года.

Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики во вторник, 15 мая.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в первом квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%.

Ранее Всемирный банк оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 годы на уровне 3,5% и 4% соответственно.