ВВП вырос на 3,3% в 2018

Источник: Українські новини

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 3 558,706 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

По уточненным данным Госстата, в октябре-декабре 2018 года реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 1 048,023 млрд гривен (в фактических ценах).

По сравнению с 3-м кварталом 2018 года с учетом сезонного фактора ВВП повысился на 1,1% (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

ВВП за первый квартал 2018 года повысился на 3,3% до 705,013 млрд гривен, за второй квартал 2018 года повысился на 3,8% до 810,820 млрд гривен, за третий квартал 2018 года повысился на 2,8% до 994,850 млрд гривен.