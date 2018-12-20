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20.12.2018

Вы - продукт. Как FB зарабатывает на личных данных

Источник: Корреспондент.net

Американская газета New York Times провела расследование и выяснила, что социальная сеть Facebook передает доступ к данным пользователей и не сообщает им об этом.

В распоряжение издание оказались внутренние документы компании, в которых говорится, что  Facebook передавал информацию более чем 150 компаниям, благодаря чему была увеличина рекламная выручка.  

Пользователи Facebook являются продуктом

Юзерам предоставляют бесплатные поисковые системы, учетные записи в соцсетях и приложения для смартфонов, а компании собирают данные, чтобы использовать для продажи рекламы.

New York Times пишет, что провело расследование на основе внутренних документов Facebook и интервью примерно с полусотней экс-сотрудников и партнеров компании. Газета делает вывод, что рынок этих данных еще больше, чем подозревали многие потребители.

"И центральным игроком здесь является Facebook, который собирает больше информации о людяъ, чем любая другая частная корпорация за всю историю", - отмечает издание.

NYT напоминает, что глава Facebook Марк Цукерберг, выступая на слушаниях в конгрессе США в апреле по поводу обвинений в нарушениях конфиденциальности, заверил, что данные 2,2 миллиарда пользователей соцсети никому не продаются и всегда будут надежно храниться в компании.

"Facebook и правда не продавала данные, но с 2010 года заключала с десятками компаний Кремниевой долины сделки о предоставлении доступа к информации", - пишет газета.

Соглашения, в рамках которых происходил обмен данными, позволяли пользователям Facebook, к примеру, находить друзей на разных сервисах, делиться ссылками или песнями или заходить в свои аккаунты с телефонов.

Как пишет New York Times, благодаря этим партнерствам соцсеть росла и увеличивала рекламную выручку, а партнеры повышали привлекательность своих продуктов.

Среди партнеров FB есть такие гиганты, как Microsoft, Apple, Amazon, Yahoo, Netflix, Spotify, Huawei и другие производители смартфонов, автомобильные и медиакомпании (в том числе сама New York Times), которые получали доступ к адресам электронной почты и номерам телефонов без ведома или согласия пользователей.

Сама соцсеть использовала данные от партнеров в том числе для подбора людей, которых пользователям предлагают добавить в друзья.

Сторонние компании выступала в качестве расширения Facebook, поэтому в компании настаивают, что любая информация, которую пользователь сообщил друзьям в социальной сети, может передаваться компаниям-партнерам без отдельного согласия.

Однако компания точно не отслеживала, каким образом данные ее пользователей поступали к другим лицам, отмечает газета.

В 2011 году Facebook подписала с Федеральной торговой комиссией США Договора о согласии, согласно которому, компания должна улучшить гарантии конфиденциальности и ужесточить порядок раскрытия персональных данных.

Четверо бывших должностных лиц и сотрудников комиссии прокомментировали расследование газеты, отметив, что сделки, вероятно, нарушали положения договора о согласии, пользователи не могли узнать, кто получил их данные.

Однако Facebook заявляет, что партнерские сделки относятся к исключению, предусмотренному договором о согласии.

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