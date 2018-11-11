Вятрович рассказал о декоммунизации Донбасса

Источник: Корреспондент.net

После освобождения территорий Донбасса декоммунизация региона должна быть быстрой и решительной, так как именно скорость обеспечит успех. Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, сообщает Главред в воскресенье, 11 ноября.

"Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ. Также убежден, что декоммунизация на Донбассе должна произойти достаточно быстро после освобождения этих территорий", – отметил он.

Говоря о будущей декоммунизации аннексированного Крыма, Вятрович отметил, что значительной части объектов на полуострове вернут исторические крымскотатарские названия.

"Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма. Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия", – резюмировал он.