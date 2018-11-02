"Выбивание" алиментов: частные исполнители будут оставлять часть взысканной суммы себе

Источник: Українські новини

Кабинет Министров установил вознаграждение для частных исполнителей в размере 10% от суммы взысканной задолженности по алиментам в случае взыскания суммы алиментов за 12 месяцев или более.

Об этом говорится в постановлении №909 от 31 октября, передают Українськi Новини.

Данным документов внесены изменения в порядок выплаты вознаграждения государственным и частным исполнителям.

Так, частные исполнители получили право начислять себе 10% от суммы взысканной задолженности по алиментам, размер которой должен превышать суммы соответствующих платежей за 12 месяцев.

Также установлено, что частный исполнитель, который обеспечил фактическое выполнение судебного решения неимущественного характера, получит вознаграждение в размере 4 прожиточных минимумов (около 7,4 тыс. гривен).