Выборы-2019: ЦИК посчитала 99,75% протоколов

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 20:05 вторника, 2 апреля, обработала 99,75% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.

Указано, что 99,75% обработанных протоколов являются результатами голосования 18 840 791 избирателей.

Итак, результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,22% (5 695 219 избирателей)

Петр Порошенко - 15,95% (3 005 573 избирателей)

Юлия Тимошенко - 13,40% (2 524 777 избирателей).

Известно, что в Полтавской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях уже подсчитаны все протоколы.

В то же время хуже всего считают голоса в Киевской области.