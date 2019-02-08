Выборы-2019: как голосовать не по месту прописки

Источник: Корреспондент.net

Миллионы граждан Украины 31 марта 2019 года не смогут проголосовать на президентских выборах по фактическому месту жительства. Однако это не отменяет избирательное право украинцев. Чтобы проголосовать по фактическому месту нахождения нужно заранее позаботиться о включении в списки избирателей.

На прошлых президентских и парламентских выборах 2014 года несколько сотен тысяч украинцев меняли место голосования. В 2019 году число желающих может значительно увеличиться. Корреспондент.net рассказывает, как голосовать украинскими мигрантам, переселенцам и проживающим в России.

Как проголосовать не по месту прописки

В Украине существует единый электронный реестр избирателей, который позволяет сравнительно быстро изменить место голосования. Однако физическое присутствие в отделении реестра избирателей все равно необходимо.

В электронный реестр украинцы автоматически вносятся в списки избирателей на конкретных участках для голосования по месту регистрации.

Украинские законы дают возможность временно и разово изменить место голосования - как на территории государства, так и за рубежом.

Чтобы изменить место голосования, необходимо посетить отделение ведения реестра избирателей. Они есть во всех районах, городах и городских районах. Чаще всего - это местные администрации и исполкомы горсоветов.

Тем, кто обычно живет по месту прописки, но в день выборов будет находиться в другом месте, лучше обратиться в отделение по месту регистрации.

А тем, кто не проживает по месту прописки, будет удобнее отправиться в ближайший орган ведения реестра избирателей, чтобы проголосовать именно в этом регионе.

В этих отеделениях нужно будет написать заявление с указанием избирательного участка или адреса, по которому хотите проголосовать. Это займет не более 20 минут, но с приближением выборов очереди могут увеличиваться.

ВАЖНО. Сменить место голосования можно только до 25 марта включительно. В случае второго тура эту процедуру будет необходимо повторить в ближайшие время после назначения.

Необходимые документы:

паспорт гражданина Украины / временное удостоверение гражданина Украины / удостоверение военнослужащего / военный билет



документы, обосновывающие смену места голосования; это может быть: справка с места работы, трудовая книжка или трудовой договор / справка с места учебы / договор об аренде квартиры / документы на владение недвижимостью / путевка в санаторий или выписка из больницы /документ о командировке / билеты на самолет или поезд / свидетельство о браке, рождении или брачный договор

Как проголосовать за границей

Как в Украине, так и за ее пределами, каждый избиратель голосует на выборах лично. Голосование за других или передача избирателем права голоса любому другому человеку запрещается.

Для того, чтобы избирателю из Украины проголосовать за рубежом, необходимо:

быть включенным в список избирателей на заграничном избирательном участке, расположенном на территории соответствующего иностранного государства;



лично прибыть на соответствующий зарубежный избирательный участок в день голосования;

иметь при себе документ, который подтверждает гражданство Украины и является основанием для получения избирательного бюллетеня на заграничном избирательном участке (паспорт гражданина Украины для выезда за границу/ дипломатический паспорт Украины/ служебный паспорт Украины).

Прежде необходимо стать на консульский учет. Документы в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины можно отправить по почте, по электронной почте или непосредственно придя с загранпаспортом в ближайшее дипломатическое представительство Украины (посольство, генконсульство, консульство).

Какие необходимы документы: загранпаспорт, рабочая виза сроком не меньше трех месяцев или карта вида на жительство, договор аренды квартиры. В диппредставительстве необходимо будет написать заявление.

Как проверить свою фамилию в списке избирателей:

нужно обратиться в Государственный реестр избирателей. Это можно сделать с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет избирателя" на странице "Государственный реестр избирателей". Для этого нужно зарегистрироваться в "Личном кабинете избирателя" и сделать соответствующий запрос. Ориентировочно в течение суток избиратель получит сведения о своих данных в Государственном реестре избирателей.

Чтобы проверить наличие и правильность своих данных в избирательных списках, нужно обратиться в Государственный реестр избирателей. Это можно сделать с помощью онлайн-сервиса Личный кабинет избирателя на странице Государственный реестр избирателей.

Для этого нужно зарегистрироваться в Личном кабинете избирателя и сделать соответствующий запрос. Ориентировочно в течение суток избиратель получит сведения о своих данных в Государственном реестре избирателей.

Кроме того, себя в списке избирателей можно найти по месту голосования. Не позднее 22 марта 2019 года на избирательных участках появятся предварительные списки. На следующий день его предоставляют для общего ознакомления.

Что делать жителям Донбасса и Крыма

В Госреестре избирателей есть данные почти о двух миллионах граждан аннексированного Крыма с избирательным правом. Кроме того, вынужденных переселенцев с Донбасса - около двух миллионов.

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий каждый третий не знает, что он может голосовать на выборах в Украине.

Перед предыдущими президентскими выборами ЦИК упростила голосование для крымчан и жителей Донбасса. В сентябре 2018 года эту норму продлили.

Что необходимо сделать:

Необходимо пройти общую процедуру, описанную в первом разделе материала. Коротко: прийти в отделение избирателей в любом удобном городе, подконтрольном украинским властям; взять с собой украинский паспорт и заявление, подтверждающее необходимость смены избирательно участка (список есть выше в разделе Необходимые документы).

Чтобы избежать заминок можно взять с собой ксерокопию первой, второй страницы, и "прописки", а также справку переселенца, если она есть.

После регистрации будет указан участок для голосования. Однако пока он не установлен.

Что делать тем, кто живет в России

31 декабря ЦИК ликвидировала все пять избирательных участков в России. 10 января Верховный суд Украины рассмотрел жалобу по этому поовду, ее частично удовлетворили, согласившись, что права избирателей нарушать нельзя, но открыть участки не разрешили.

Теперь украинцам, которые проживают или временно находятся в России, необходимо выезжать в другие страны, чтобы проголосовать.

"Украинцы на консульском учете в дипломатических учреждениях не имеют проблем на документальном уровне. Например, человек зарегистрирован в Киеве, но планирует во время выборов пребывать у родственников в России или в командировке", - заявили в комиссии.

Украинцам советуют ехать на избирательные участки в Финляндии, Казахстане и Грузии или вернуться в Украину.

Список избирательных участков в Финляндии, Казахстане и Грузии: