04.02.2019
Выборы-2019: Кандидатов стало 30
Источник: Корреспондент.net
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух человек кандидатами на выборах президента 31 марта. В частности, указано, что на заседании в понедельник ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Романа Бессмертного и кандидата от партии Видродження, народного депутата Украины Виктора Бондаря.
Таким образом, по состоянию на 4 февраля кандидатов на выборах президента стало уже 30, что является рекордом в истории независимой Украины.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины в 00:00 4 февраля завершила прием документов от кандидатов в президенты на выборы, которые пройдут 31 марта.
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