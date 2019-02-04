Выборы-2019: Кандидатов стало 30

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух человек кандидатами на выборах президента 31 марта. В частности, указано, что на заседании в понедельник ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Романа Бессмертного и кандидата от партии Видродження, народного депутата Украины Виктора Бондаря.

Таким образом, по состоянию на 4 февраля кандидатов на выборах президента стало уже 30, что является рекордом в истории независимой Украины.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины в 00:00 4 февраля завершила прием документов от кандидатов в президенты на выборы, которые пройдут 31 марта.