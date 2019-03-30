Выборы 2019: СБУ перешла на усиленный режим

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины работает в усиленном режиме накануне и во время проведения выборов президента страны. Как сообщили в пресс-центре СБУ в субботу, 30 марта, бойцы спецподразделения Центра специальных операций "А" начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.

"Порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов. Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают", - отметил глава спецслужбы Василий Грицак.

По его словам, для патрулирования задействованы также боевые машины и беспилотная авиация.



