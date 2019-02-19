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19.02.2019

Выборы-2019. Как проверить себя в списках

Источник: Корреспондент.net

Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В этот день назначен первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства. Чтобы воспользоваться своим избирательным правом и исполнить гражданской долг лучше заблаговременно найти свою фамилию в списках. 

Списки избирателей онлайн

Чтобы проверить наличие и правильность своих данных в избирательных списках, необходимо на сайте Государственного реестра избирателей зайти в Личный кабинет избирателя.

1. В разделе Перевірка включення нужно заполнить поля информацией о себе: ФИО, дату рождения, электронную почту, а также место проживания - область, район или город, город или другой населенный пункт, городской район. После нажать на кнопку Перевірити вказані дані.

2. На указанный в поле e-mail прийдет письмо от ДРВ (admin@drv.gov.ua), в котором будет указан восьмизначный код подтверждения.

 
3. Код нужно скопировать, вставить в указанное окно и нажать Відправити на опрацювання. Он действителен в течение 15 минут.

4. После этих операций на экране появится окно, в котором будет указано, числитесь ли Вы в списках избирателей, а также адрес избирательного участка, на которов Вы можете проголосовать за кандидата в президенты.

Как проверить избирательные списки, если нет интернета

Себя в списке избирателей можно найти по месту голосования. Не позднее 22 марта 2019 года на избирательных участках появятся предварительные списки. На следующий день его предоставляют для общего ознакомления.

Так же можно прийти с паспортом в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации. Адрес можно найти на сайте госреестра по этой ссылке.

Именные приглашения на выборы должны прийти не позднее, чем за десять дней до дня голосования первого тура и не позднее, чем за три дня до даты повторного голосования.

Голосовать можно лишь на том участке, где гражданин включен в список избирателей. Необходимо при себе иметь оригинал паспорта.

 

Что делать, если в списках нет нужной фамилии

Если избиратель обнаружил, что не включен в списки, он может обратиться в орган ведения реестра по месту проживания.

На месте необходимо будет заполнить заявление о включении в списки избирателей. При сдаче заявления нужно иметь при себе копию паспорта и сам паспорт для идентификации личности.

Заявление может быть подано не позднее, чем за пять дней до выборов, то есть до 26 марта 2019 года.

О том как голосовать украинцам, проживающим в России или других странах, а также в Крыму, Донбассе или в любом другом районе Украины не по месту регистрации подробно в материале Выборы-2019: как голосовать не по месту прописки.

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