18.03.2018
Выборы в России: появились первые данные экзитполов
Источник: Апостроф
В России на выборах президента в первом туре победу одержал Владимир Путин, набрав 73,9% голосов избирателей.
Об этом говорят данные экзитполов ВЦИОМ, передает телеканал "Дождь".
На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), на третьем – глава ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%).
Ксению Собчак, которая шла от "Гражданской инициативы", поддержали 2,5% избирателей, Григория Явлинского от партии "Яблоко" — 1,6%.
Борис Титов от "Партии Роста" набрал 1,1% голосов, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" — 1%, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — 0,8%.
Также было зарегистрировано 1,2% недействительных бюллетеней.
Как передает российское информагентство "Интерфакс", ЦИК РФ заявляет, что по итогам обработки 21,33% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах с 71,97% голосов избирателей.
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