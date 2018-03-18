Выборы в России: появились первые данные экзитполов

Источник: Апостроф

В России на выборах президента в первом туре победу одержал Владимир Путин, набрав 73,9% голосов избирателей.

Об этом говорят данные экзитполов ВЦИОМ, передает телеканал "Дождь".

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), на третьем – глава ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%).

Ксению Собчак, которая шла от "Гражданской инициативы", поддержали 2,5% избирателей, Григория Явлинского от партии "Яблоко" — 1,6%.

Борис Титов от "Партии Роста" набрал 1,1% голосов, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" — 1%, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — 0,8%.

Также было зарегистрировано 1,2% недействительных бюллетеней.

Как передает российское информагентство "Интерфакс", ЦИК РФ заявляет, что по итогам обработки 21,33% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах с 71,97% голосов избирателей.