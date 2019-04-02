Выборы: Зеленский "обошел" Порошенко в Киеве

Источник: Корреспондент.net

По результатам президентских выборов в Киеве первое место занял Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома.

По результатам подсчета голосов, Зеленский победил на 9 округах из 13, соответственно четыре округа остались за Порошенко. За Зеленского проголосовали 27.08%, а за Порошенко - 25.59%. Третье место по Киеву взяла Юлия Тимошенко, четвертое осталось за Игорем Смешко. Пятерку лидеров замкнул Анатолий Гриценко.

На данный момент продолжается подсчет голосов в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

Известно, что в Полтавской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях уже подсчитаны все протоколы.

В то же время хуже всего считают голоса в Киевской области.