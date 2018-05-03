Выдвижение Пашиняна на пост премьера Армении поддержал 41 депутат

Выборы нового премьер-министра пройдут на специальном заседании парламента 8 мая. Для избрания кандидату необходимо получить минимум 53 голоса. О безусловной поддержке Пашиняна уже заявили три оппозиционные фракции парламента: "Дашнакцутюн", "Царукян" и "Елк". Ранее, 2 апреля, Республиканская партия Армении (РПА) объявила, что не станет выдвигать своего кандидата на выборах, а поддержит того политика, за которого выскажутся треть депутатов парламента.

РПА гарантирует поддержку в обмен на спокойствие на улицах

3 мая один из руководителей фракции РПА в парламенте рассказал агентству AP, что их депутаты проголосуют в поддержку кандидатуры Пашиняна, если он убедит своих сторонников прекратит акции протеста. "Мы поможем его избранию", если на улицы вернется спокойствие, цитирует агентство заместителя председателя РПА Армена Ашотяна.

1 мая парламент не утвердил Пашиняна на посту премьер-министра. Кандидатуру оппозиционного политика поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против. В ответ Пашинян призвал своих сторонников к массовым акциям тотального гражданского неповиновения, которые 2 мая буквально парализовали транспортную инфраструктуру республики. Вечером того же дня оппозиционный политик предложил не осуществлять никаких протестных акций 3 мая, чтобы не мешать работе парламента, депутаты которого должны были собрать голоса в пользу его повторного выдвижения на пост главы правительства.

Если 8 мая Национальное собрание вновь не сможет избрать премьер-министра, парламент будет автоматически распущен и в стране пройдут новые выборы. На их подготовку по закону отводится 30 - 45 дней.