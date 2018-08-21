Выговор Холодницкому: Верховный суд отказал НАБУ

Источник: Корреспондент.net

Верховный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро по иску об открытии производства об отмене выговора руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом во вторник, 21 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба суда.

Так, 21 августа Верховный суд в составе Кассационного административного суда принял решение, которым отказал в открытии производства по делу по иску Национального антикоррупционного бюро Украины к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) о признании противоправным и отмене решения о наложении дисциплинарного взыскания на Назара Холодницкого.

Кроме отмены выговора, НАБУ просило обязать КДКП рассмотреть вывод о наличии дисциплинарного проступка в действиях Холодницкого и соответствующие материалы дисциплинарного производства.

В суде подчеркнули, что в судебном порядке могут быть обжалованы те решения КДКП, которые приняты по результатам дисциплинарного производства, и право на такое обжалование имеет только прокурор.

"Лица, по дисциплинарной жалобе которых КДКП принимает решение, не являются субъектами дисциплинарного производства и не наделены правом на обжалование в судебном порядке решений КДКП как по результатам дисциплинарного производства, так и по результатам решения вопроса о его открытии", - добавили в пресс-службе.

В случае несогласия с решением Верховного суда у НАБУ есть право обжаловать его в Большой палате Верховного суда.