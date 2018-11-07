Выходцы из Украины возглавили два штата в США

Источник: Корреспондент.net

На промежуточных выборах в США губертанторами двух штатов стали двое американцев украинского происхождения. Об этом сообщает Голос Америки в среду, 7 ноября.

Так, на выборах губернатора штата Колорадо победил Джаред Полис – 43-летний член Демократической партии. Он представляет уже третье поколение иммигрантов, прибывших в США из Украины и Польши в начале ХХ века. Свое происхождение он использовал во время избирательной кампании.

"Будучи столь близким к иммигрантскому опыту, я решительно становлюсь на защиту прав иммигрантов и беженцев, конечно учитывая опыт евреев до Второй мировой войны, не так много стран хотели принимать еврейских беженцев", – подчеркнул он в комментарии.

О Полисе также известно, что он воспитывает двоих детей вместе со своим партнером, что сделало его первым отцом-представителем ЛГБТ среди губернаторов.

Кроме того, новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии миллиардер Джей Роберт Прицкер, который также происходит из семьи украинских эмигрантов.

"Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной переживших Холокост", – заявил Прицкер.

Новоизбранный конгрессмен является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к 15 самых богатых семей мира – ее состояние оценивается в 33,5 млрд долларов.