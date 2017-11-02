Найти

02.11.2017

Выходные на Новый год 2018: сколько отдохнут украинцы

Источник: КорреспонденТ.net

На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Но в целом отдыхать будем на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году.

Выходные на Новый 2018 год в Украине продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 31 декабря в 2017 году приходится на воскресенье.

7 января (Рождество) 2018 года тоже приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января.

В целом в январе будет 10 выходных дней, включая обычные выходные и праздничные дни. Предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено.

Календарь новогодних и рождественских выходных-2018:

 

Между тем в России новогодние выходные продлятся на четыре дня дольше. Начнутся они в субботу, 30 декабря, а на работу выходить нужно будет только 9 января 2018-го. Пятница 29 января будет сокращенным рабочим днем. Таким образом, в общей сложности россияне в январе будут отдыхать почти полмесяца - 14 дней.

 

Новости раздела
Украина
02.11.2017
Из Украины собираются выслать соратника Саакашвили
Кардава находился в розыске Интерпола на основании материалов грузинской прокуратуры.
Украина
02.11.2017
В Сербии пригрозили высылкой украинского посла
Деятельность украинского посольства все больше сводится к попыткам ухудшить отношения Сербии и РФ, сообщили в МИД Сербии.
Украина
02.11.2017
В октябре в Крым незаконно вошло 22 корабля
Из них 18 были под флагом России.
Украина
02.11.2017
Аваков о суде: Попытка давления на отца
Александр Аваков уверен, что сможет защитить свое имя и доказать невиновность.
Украина
02.11.2017
Безвиз и космос. Порошенко в Персидском заливе
Украина подписала ряд соглашений с Саудовской Аравией и ОАЭ.
Украина
02.11.2017
На КПВВ “Новотроїцьке” відкрито стаціонарний пункт консультування для громадян, що перетинають лінію зіткнення
Метою діяльності пункту є консультування громадян, що перетинають лінію зіткнення та надання їм методичної допомоги, доступу до мережі Інтернет для оформлення/переоформлення електронних перепусток тощо
Украина
01.11.2017
Украина усилила погранконтроль, особенно на границе с Россией
Особый контроль будет проводиться и в отношении иностранцев из стран миграционного риска
Украина
01.11.2017
Третья детская смерть от менингита: Что надо знать об опасном заболевании
В Киеве зарегистрирован уже третий с начала года случай смерти от менингококковой инфекции – в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице вчера умер двухлетний ребенок. Главное управление Госпродпотребслужбы Киева заявило об эпидемическом неблагополучии заболевания менингококковой инфекцией.
Украина
01.11.2017
На ЧАЭС начали строить солнечную электростанцию
На территорию строительства завозится технологическое оборудование.
Украина
01.11.2017
Саакашвили отказали в статусе беженца
Миграционная служба отказалась признавать политика беженцем в Украине.
Украина
01.11.2017
Суд отпустил Авакова под личное обязательство
Суд избрал меру пресечения сыну главы Министерства внутренних дел.
Украина
31.10.2017
Опрос: Большинство украинцев не дают взятки
В этом году лишь четверть опрошенных давали взятки.
Из Украины собираются выслать соратника Саакашвили | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной