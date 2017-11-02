Выходные на Новый год 2018: сколько отдохнут украинцы

Источник: КорреспонденТ.net

На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Но в целом отдыхать будем на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году.

Выходные на Новый 2018 год в Украине продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 31 декабря в 2017 году приходится на воскресенье.

7 января (Рождество) 2018 года тоже приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января.

В целом в январе будет 10 выходных дней, включая обычные выходные и праздничные дни. Предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено.

Календарь новогодних и рождественских выходных-2018: