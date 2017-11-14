Вымирание близко. Ученые предупредили человечество

Источник: Корреспондент.net

Более 15 тысяч ученых из 184 стран подписали документ Предупреждение человечеству, описывающий главные угрозы существованию всего живого на планете, говорится в журнале BioScience.

Этот документ стал вторым, первый был подписал 25 лет назад. За это время, как говорят ученые, некоторые экологичесике проблемы стали только серьезнее.

Корреспондент.net разбирался, что угрожает человечеству и как можно этого избежать.

Люди и природа движутся к столкновению друг с другом

Активная группа экологов из Союза обеспокоенных ученых и еще около 1,7 тысячи независимых ученых, включая большинство нобелевских лауреатов, в 1992 году выпустили первое предупреждение World Scientists’ Warning to Humanity (Предупреждение человечеству от ученых мира).

Инициатором документа, который начинается со слов "Люди и природа движутся к столкновению друг с другом", стал основатель Союза и лауреат Нобелевской премии по физике Генри Уэй Кендалл.

Обеспокоенные проблемами глобальных климатических изменений ученые описывали в нем основные угрозы, существовавшие на тот момент для окружающей среды, и шаги, которые стоит предпринять для того, чтобы снизить негативное влияние антропогенных факторов на глобальные изменения климата.

Ученые предсказывали, что человек уничтожит жизнь на Земле, поскольку из-за его деятельности образуются озоновые дыры, происходит загрязнение воды и воздуха, вырубаются леса, истощается почва и так далее.

Предупреждении призывает снизить выбросы парниковых газов, уменьшить использование ископаемого топлива, перестать вырубать леса.

"Если не принять меры, многие из наших действий поставят будущее, которое мы желаем людям, животным и растениям, под угрозу и настолько изменят планету, что мы не сможем вести на ней привычную жизнь", - писали ученые в 1992 году.

За четверть века стало только хуже

В новом Предупреждении содержатся неутешительные итоги с момента первой публикации 25 лет назад. Авторы рассмотрели девять главных угроз для существования всего живого, которые появились в результате деятельности человека.

При подготовке публикации ученые использовали данные национальных климатических организаций, которые публикуют ежегодные отчеты о температурных измерениях и выбросах парниковых газов.

Главная проблема - глобальное изменение климата. С 1992 года средняя температура выросла более чем на полградуса Цельсия, а ежегодные выбросы углекислого газа возросли на 62 процента. Количество доступной свежей воды на человека сократилось на 26 процентов.

Также ученые отметили уменьшение площадей лесов - вырублено около 120 миллионов гектаров, сокращение количества рыбы в водоемах. В океанах возрос объем мертвых зон, в которых содержание кислорода стало ниже, чем нужно для существования морских существа.

При этом население планеты выросло на 35 процентов или два миллиарда за 25 лет, а популяции многих видов млекопитающих, рептилий, рыб уменьшились на 30 процентов.

"Человечество стало причиной шестого за последние полмиллиарда лет массового вымирания животных и катастрофической потери биоразнообразия. Скоро будет слишком поздно, чтобы уклониться от нашей траектории падения", - говорится в документе.

Однако ученые отметили определенный прогресс в увеличении доли возобновляемых источников энергии и при сокращении выброса веществ (постепенный отказ от хлорфторуглеродов), разрушающих озоновый слой, благодаря чему в нем сократились дыры.

Ученые предлагают ряд путей решения проблемы, включая создание природных заповедников, сокращение количества пищевых отходов, внедрение более экологичных технологий, изменение моделей потребления с помощью экономических стимулов.

Для разработки новых методов улучшения климата, документации, и оценки текущей климатической ситуации на Земле активная группа ученых создала новую организацию, Alliance of World Scientists.

Состояние климата на Земле в данный момент, его подверженность антропогенному влиянию и тенденции при его изменении обсуждают и в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит сейчас в Бонне.

Одним из следствий антропогенного влияния на климат Земли является сокращение числа видов животных. Так, именно человеческое вмешательство может привести к полному вымиранию северных гладких китов в течение ста лет.

Отдельные ученые даже утверждают, что современная скорость увеличения содержания углерода в океанской воде может запустить массовое вымирание морских животных уже в 2100 году. При этом в зоне максимального риска находятся самые крупные и самые маленькие животные.

Самое амбициозное международное соглашение

В 2015 году 197 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты.

Если средняя температура атмосферы Земли повысится примерно на два градуса то, как говорят ученые, это может привести к опасным и непредсказуемым изменениям климата - невиданным наводнениям, засухам и лесным пожарам. А это в свою очередь вызовет новую глобальную волну миграции.

Соглашение предусматривает:

- удержание роста глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и ограничение роста температуры величиной 1,5 °C;

- ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия;

- страны сами отпределяют вклад в достижении цели и пересматривают их каждые пять лет;

- у развитых стран есть некоторые финансовые обязательства - они должны помогать другим государствам в борьбе с изменением климата.