"Выпил, ударил – в тюрьму!": Все, что нужно знать о новой борьбе с домашним насилием в Украине

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко накануне подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию (№ 2229-VIII). На очереди второй созвучный ему документ – о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбе с этими явлениями (№ 4952).

Вместе они обеспечивают комплексный подход к противодействию домашнему насилию, существенно дополняют существующие инструменты такой борьбы, вводят новые определения терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

Несмотря на то что часть предусмотренных документами изменений вступит в силу только через год после их публикации, правозащитники уверяют, что уже сейчас эти законы способны существенно защитить права жертв насилия в семье, и прежде всего женщин и детей.

С чего все началось?

Путь Украины к осуждению и борьбе с домашним насилием был довольно долгим. Впервые о наличии проблемы на законодательном уровне заговорили в 2011 году. Тогда Киев подписался под конвенцией Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или же по-простому – под Стамбульской конвенцией. В частности, этот документ обязывает правительства стран, которые его подписали, принять конкретные меры для борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин - от сексуальных домогательств до избиения, от принуждения к браку до увечья женских гениталий.

Более пяти лет конвенция готовилась для ратификации Верховной Радой, специально созданная рабочая группа наработала уже упомянутые два законопроекта, внедряющих положения этого международного соглашения в украинское законодательство. Во многом решающим был также запущенный в социальных сетях флешмоб "ЯнеБоюсьСказати", который в 2016 году поддержала вся страна.