11.02.2019
Выпущена самая длинная реклама в истории
Источник: Корреспондент.net
Рекламное агентство Wieden+Kennedy São Paulo создало "бесконечный" рекламный ролик дезодоранта компании Old Spice. Он состоит из переходящих друг в друга сюжетов, просматривать которые можно бесконечно.
На YouTube-канале агентства было опубликовано трехминутное видео-презентация оригинальной работы.
На фоне переходящих друг в друга сюжетов постоянно накладывается фраза "удивительный запах навсегда".
На телеканале Woohoo "бесконечную" рекламу дезодоранта показывали на протяжении 14 часов. В то же время на сайте бренда ее можно просматривать бесконечно.
Данная реклама также попала в Книгу рекордов Гиннева, как самая длинная из когда-либо созданных.
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