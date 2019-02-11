Выпущена самая длинная реклама в истории

Источник: Корреспондент.net

Рекламное агентство Wieden+Kennedy São Paulo создало "бесконечный" рекламный ролик дезодоранта компании Old Spice. Он состоит из переходящих друг в друга сюжетов, просматривать которые можно бесконечно.

На YouTube-канале агентства было опубликовано трехминутное видео-презентация оригинальной работы.

На фоне переходящих друг в друга сюжетов постоянно накладывается фраза "удивительный запах навсегда".

На телеканале Woohoo "бесконечную" рекламу дезодоранта показывали на протяжении 14 часов. В то же время на сайте бренда ее можно просматривать бесконечно.

Данная реклама также попала в Книгу рекордов Гиннева, как самая длинная из когда-либо созданных.