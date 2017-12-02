Вырос уровень максимальной помощи по безработице

Источник: Корреспондент.net

В связи с повышением в Украине с 1 декабря прожиточного минимума, вырос уровень максимальной помощи по безработице – до 7048 гривен. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

В соответствии с законом Украины о госубюджете на 2017 год, с 1 декабря размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличен до 1762 гривен, соответственно уровень максимальной помощи по безработице с сегодняшнего дня составляет 7048 гривен.

Ранее размер максимальной помощи по безработице составлял 6739 грн.

"Кроме повышения максимальной помощи по безработице в связи с повышением прожиточного минимума увеличиваются все социальные выплаты от государства", – напомнили в Государственной службе занятости.