Вышинского этапируют в Киев 9 марта - омбудсмен

Источник: Корреспондент.net

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, 9 марта этапируют из Херсонского в Киевский СИЗО.

"Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевский СИЗО", - отметила Денисова.

Она также добавила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского о незаконности его задержания.