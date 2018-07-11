Вышинскому продлили арест

Источник: Корреспондент.net

Херсонский городской суд в среду, 11 июля, продлил арест главному редактору РИА Новости в Украине Кириллу Вышинскому. Об этом сообщил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и ГУ СБУ в АРК о продлении меры пресечения для Кирилла Вышинского, который подозревается в совершении государственной измены и незаконном хранении огнестрельного оружия", - написал Поночовный.

Вышинский будет находиться под стражей до 13 сентября.