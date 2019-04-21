Вышли последние данные национального экзит-полла

Источник: Корреспондент.net

Национальный экзит-полл завершил обработку результатов опроса на выходе с избирательных участков и сообщил о данных по состоянию на 20.00.

Как свидетельствует обновленная информация, комика Владимира Зеленского поддержали ровно 73 процента избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 25,5 проценитаа участников голосования.

В результатах, обнародованных сразу после закрытия избирательных участков, Зеленский был на 0,2 процента поддержки больше, Порошенко - настолько же меньше.