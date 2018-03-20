Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули Лондон
Источник: DW
Высланные из Великобритании сотрудники российского посольства и их семьи покинули Лондон во вторник, 20 марта. Самолет "Ил-96" спецотряда "Россия" вылетел из аэропорта Станстед после 16.00 по местному времени. (после 19.00 мск).
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Все двусторонние контакты Великобритании с Россией на высоком уровне были прерваны. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.
Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".