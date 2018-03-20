Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули Лондон

По данным сервиса слежения за воздушными судами Flightradar24, дипломаты следуют в Москву на самолете с бортовым номером 96023. Именно это судно, согласно жандармерии Аргентины, использовалось для транспортировки наркотиков в Москву из Буэнос-Айреса.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Все двусторонние контакты Великобритании с Россией на высоком уровне были прерваны. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".