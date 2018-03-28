Высланные российские дипломаты покинули Украину

Источник: Корреспондент.net

Российские дипломаты, которых признали персонами "нон грата" в Украине, уже покинули украинскую территорию.

Отмечено, что первыми около 5:00 выехали двое служащих российского консульства в Одессе. По информации источников издания, домой они поехали машинами и пересекли границу в Сумской области.

Кроме Одессы, покинуть диппредставительства россияне должны во Львове, Харькове и Киеве. Украинское министерство иностранных дел не разглашает, сколько из них уже уехали. В свою очередь российский МИД утверждает, что все они пересекли украинскую границу.

Как сообщается, из Киева в Москву представители дипмиссий улетели с пересадкой в Минске. Вылетали россияне из аэропорта Жуляны. Выезжали российские дипломаты из столицы Украины каждый своим ходом. Из арендованных столичных квартир, а кто и из посольства. Охрану диппредставительства в связи с выселением работников не усиливали.

По данным издания, в Жулянах себя российские дипломаты не проявляли, пообедали в ресторане итальянской кухни, пили воду и чай. К самолету их повезли отдельным автобусом, как пассажиров бизнес-класса.