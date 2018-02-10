Высокопоставленный чиновник Минюста США подала в отставку
Источник: DW
В США подала в отставку высокопоставленный чиновник в министерстве юстиции Рейчел Брэнд. Информацию об этом в субботу, 10 февраля, распространило агентство Reuters со ссылкой на американский Минюст. Ведомство подтвердило, что Рейчел Брэнд переходит в крупную торговую корпорацию Walmart.
Некоторые наблюдатели связывают отставку Рейчел Брэнд с усилившимся давлением президента США Дональда Трампа на министерство юстиции и ФБР. Источник Reuters не исключил, что Брэнд не захотела оказаться вовлеченной в скандал с расследованием вероятных связей предвыборного штаба Трампа с российскими властями. В случае увольнения или отставки Рода Розенстайна нести ответственность за расследование Роберта Мюллера пришлось бы Рейчел Брэнд.