Высший совет правосудия Украины сменил главу

Сообщатеся, что сегодня уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк обратился с заявлением, в котором попросил прекратить его полномочия как председателя ВСП. Члены совета единогласно удовлетворили соответствующее заявление.

"Согласно протоколу счетной комиссии по выборам председателя Высшего совета правосудия от 16 апреля 2019 по результатам тайного голосования за кандидатуру Владимира Говорухи на должность председателя Высшего совета правосудия проголосовало 17 членов Высшего совета правосудия, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

Владимир Говоруха был избран членом Высшего совета правосудия 6 марта 2018 года. До этого был судьей Киевского апелляционного суда.

Отметим, председатель ВСП избирается из членов Высшего совета правосудия сроком на два года.