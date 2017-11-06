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Высший спецсуд отменил приговор пограничнику Колмогорову и освободил его из-под стражи. Об этом сообщили сразу несколько народных депутатов, которые были на заседании суда.

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