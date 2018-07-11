Взрыв миномета Молот: у следствия три версии

Источник: Корреспондент.net

После проведения следственного эксперимента на Ровенском полигоне следствие рассматривает три версии взрыва миномета Молот, в результате которого погибли трое военнослужащих и еще девять получили ранения. Об этом в среду, 11 июня, рассказал военный прокурор Ровенского гарнизона Юрий Табака.

Так, первая версия - человеческий фактор - двойное заряжение миномета, вторая - ненадлежащее состояние миномета Молот, третья версия - это ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась.

Во время эксперимента следователи провели два подрыва - с одним и с двумя снарядами. После этого все осколки собрали и направили на экспертизу для сравнения с теми, что были собраны следователями 6 июля.

Кроме следователей, во время эксперимента на полигоне присутствовали эксперты научно-исследовательского Института судебных экспертиз и специалисты Министерства обороны.