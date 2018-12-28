Взрыв в Египте: число жертв выросло

Источник: Корреспондент.net

Число погибших в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире увеличилось до четырех человек, сообщают местные СМИ.



Отмечается, что при взрыве погибли три туриста и египтянин. В результате инцидента также пострадали 11 человек.