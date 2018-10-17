17.10.2018
Взрыв в Керчи: тела погибших вывозят из колледжа
Источник: Корреспондент.net
В Керчи, что в аннексированном Крыму, начали вывозить тела погибших из колледжа после стрельбы и взрыва в учебном заведении.
"Погибших начинают вывозить из здания, они будут доставлены в городской морг на улице Желябова. Там будет проводиться и опознание", - сказал представитель службы.
В ведомстве также пообещали вскоре обнародовать списки погибших.
Также стало известно, что после стрельбы в керченском колледже 12 из 53 раненых находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, сообщается, что директор колледжа будет участвовать в установлении личностей всех тяжелораненых.
Собеседник агентства также рассказал, что окружение из здания колледжа снимать пока не планируется.
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