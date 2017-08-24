Взрыв в Киеве: полиция уточнила число пострадавших

Источник: КорреспонденТ.net

В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве пострадали три человека.

"Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", - сказала она.

При этом Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.