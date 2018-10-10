Взрывался череп. Как погибали жертвы Везувия

Источник: Корреспондент.net

Новое исследование останков погибших при извержении Везувия в 79 году показало, что у многих из них голова буквально взрывалась.

Причиной смерти жертв самого известного и разрушительного извержения вулкана в истории стало вскипание крови и мягких тканей.

Как убивал Везувий

Извержение Везувия стало одной из самых разрушительных катастроф в истории, в результате которой стихия за два дня разрушила древнеримские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, расположенные ближе всего к подножию вулкана.

По оценкам, тепловая энергия, выделившаяся при извержении, в 500 раз превосходила ту, которая высвободилась при взрыве атомной бомбы над Хиросимой.

Геркуланум, который находился в семи километрах от Везувия, был погребен под пирокластическими потоками во время второй волны извержения, случившейся через несколько часов. Поэтому большинство жителей Геркуланума успели спастись.

Пирокластический поток - смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, движущаяся со скоростью до 700 километров в час и достигающая температуры 800°C.

Во время первой фазы извержения, днем 24 августа, туча вулканического пепла двинулась на юго-восток и засыпала Помпеи и Стабии.

Однако несколько сотен горожан предпочли остаться и укрылись от извержения в лодочных ангарах на берегу моря. Предположительно, они погибли под слоем раскаленного пепла либо от термических повреждений, либо от удушья.

Во время раскопок 1997-1999 годов археологи нашли в руинах лодочных ангаров останки примерно 80 человек. По оценкам исследователей, они погибли не от удушья, а от молниеносного шока. Часть останков была обуглена, черепа людей были проломлены и наполнены пеплом, а на некоторых останках сохранились следы бурого налета.

Итальянские химики и криминалисты под руководством биолога Пьерпаоло Петроне из Неаполитанского университета имени Фридриха II провели новое исследование останков жителей Геркуланума.

Они обратили внимание на минеральный осадок красного и черного цвета, который остался на костях и внутри черепов погибших. Химический анализ показал, что в нем содержится много железа и его оксидов.

По мнению ученых, эта находка свидетельствует о том, что кровь и мягкие ткани тела, в том числе мозг, вскипали и моментально превращалась в пар под действием высоких температур.

Кости черепа не выдерживали давления изнутри и лопались, что приводило к мгновенной смерти.

"Такой эффект представляется исходом одновременного непосредственного воздействия высоких температур и внутричерепного давления пара, вызванного вскипанием мозга, и взрыва черепа в результате", - говорится в статье, опубликованной в PLoS ONE.

Кроме того, исследователи отметили, что во время извержения многие жители пытались спастись от лавы, температура которой составляла от двухсот до пятисот градусов Цельсия, в прибрежной полосе, однако в итоге они все попали в ловушку и погибли.

Хромой мужчина, раздавленный плитой

Археологический парк Помпеи 29 мая сообщил, что во время раскопок был найден скелет мужчины, который пытался сбежать от извержения. Ему удалось пережить первый этап извержения вулкана, но его раздавило каменной плитой при попытке выйти из дома.

Открытие было сделано в пятом районе города, который пока раскопан примерно на четверть. Эту часть Помпей археологи немного изучали в 19 и начале 20 века, но в целом она остается неосвоенной.

Ранее тут нашли дома зажиточных горожан - судьи и банкира; в этом районе располагалась здание корпорации гладиаторов, в котором находилась казарма и помещения для тренировок. Также археологи с помощью трехмерного моделирования воссоздали интерьер дома богатого ростовщика Луция Цецилия Юкунда.

Останки мужчины нашли в руинах дома, на высоте первого этажа. Предварительное изучение скелета показало, что ему было больше 30 лет. На берцовой кости мужчины нашли следы инфекции, которая причиняла ему сильную боль и мешала передвигаться.

Вероятно по этой причине он сначала не пытался сбежать. Ученые предположили, что он пересидел в доме первую фазу извержения, во время которой в воздух выбрасывались облака пепла.



