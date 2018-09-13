Взрывчатка в микроавтобусе: под Мариуполем задержали перевозчиков мин, запалов и пластида

Украина поддерживает Великобританию в выводах о причастности РФ к применению химоружия в Солсбери и Эймсбери

Прокуратура будет завтра ходатайствовать о взятии под стражу подозреваемого без права залога и аресте его авто.

За первые три месяца нового сезона рекордно выросли поставки замороженных ягод и фруктов, а также лука.

На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный в травматический, и редакционное удостоверение одного из интернет-ресурсов на имя погибшего.

На фоне сокращения урожая впервые за последние пять лет произошло падение экспорта зерна - на 9,6% по сравнению с сезоном ранее.

Экспорт зерна из Украины упал впервые за пять лет

Владимир Литвин полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов, а также разоблачил другого фигуранта дела, который уже умер.

Следствие интересует лишь время нахождения журналистов в определенном месте и ничего больше, заявили в ГПУ.

За пять дней количество сульфатов и хлоридов в грунте сел в Херсонской области резко возросло. В некоторых случаях - в два раза.

Аэропорт на юге Украины рассматривают как хаб. До конца года число пассажиров там достигнет 130-140 тысяч.

Ryanair будет летать в еще один украинский город

В Генеральной прокуратуре обнародовали статистику по количеству людей привлеченных к ответственности за взяточничество.

С начала года задержали семь тысяч взяточников

Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула украинского режиссера на премию Сахарова за 2018 год.

В Одессе несколько лет назад суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м, отметил генпрокурор.

Министр инфраструктуры подаст встречный иск против следователя НАБУ, который сообщил ему о подозрении.

Министерству энергетики, по словам Коболева, были направлены два письма из Европейской комиссии.

Сепаратисты применяли гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы. Кроме этого, огонь велся из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Микроавтобус с подозреваемыми был остановлен для проверки на блокпосту около Мариуполя Донецкой области.

"Нацгвардейцы из состава ООС выявили микроавтобус со взрывоопасными веществами", - сказано в нем.

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