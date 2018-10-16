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16.10.2018

Взрывы на складах боеприпасов в Украине нанесли миллиардный ущерб

Источник: DW

Взрывы на складах оружия в Украине нанесли миллиардный ущерб. "За последние два с половиной года, начиная со Сватово, заканчивая Ичней, уничтожение боеприпасов больше, чем на 2 миллиарда долларов (около 1,7 млрд евро. - Ред.)", - заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский во вторник, 16 октября.

По словам Пашинского, в бюджете Украины на 2019 год средств на создание бетонных хранилищ для боеприпасов не заложено. "Нам нужно в корне изменить систему хранения боеприпасов. Заклинаниями, что мы идем в НАТО, мы боеприпасы не сохраним", - цитирует Пашинского "РБК-Украина".

Пожар в Ичне пока не потушен

Продолжаются работы по тушению пожара, возникшего после взрывов на складах боеприпасов в Ичнянском районе Черниговской области. Для тушения используются  пожарные самолеты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС). По сообщению ГУЧС, в район чрезвычайной ситуации стянуто 143 единиц специальной техники. В тушении пожара и очистке территории принимают участие 626 человек.

Серия взрывов произошла в ночь на 9 октября. Территория складов в Ичне составляет около 682,6 га, 402 га из которых - технические. На складах хранилось около 70 тонн боеприпасов. За прошедшее время более 12 тысяч человек были эвакуированы из близлежащих районов. Из-за чего начались взрывы, пока не выяснено. Служба безопасности Украины заявила о возможной диверсии.

Пожар на военной базе в Ичне - уже пятый громкий инцидент на военных складах с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Условия хранения боеприпасов в Украине не соответствуют стандартам НАТО, указывает агентство dpa.

НАТО готов помочь

На встрече генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Украины Павла Климкина обсуждался целый ряд вопросов, в том числе и обеспечение безопасности складов с вооружениями. 

"В 2017 году Украина обратилась к НАТО с просьбой об оказании помощи в обеспечении безопасности своих складов боеприпасов. В 2018 году был утвержден проект трастового фонда по безопасности арсеналов. Были выделены соответствующие средства, чтобы помочь Украине достичь стандартов НАТО на этом направлении. НАТО готова содействовать Украине в улучшении безопасности ее запасов боеприпасов в рамках программы широкой практической и политической поддержки, оказываемой Североатлантическим союзом Украине", - рассказал DW чиновник НАТО.

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