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19.10.2018

Взрывы в Ичне: озвучена новая версия следствия

Источник: Корреспондент.net

Вблизи арсенала Министерства обороны возле Ични Черниговской области за четыре дня до взрывов видели двух неизвестных мужчин в камуфляже. Об этом заявил заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в пятницу, 19 октября, в эфире телеканала 112 Украина.

"Я могу это уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 октября, то есть за четыре дня до взрывов, в 50-70 метрах от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру", - рассказал он.

Тогда, как заверил Матиос, сразу подняли наряд по тревоге, но найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана,

"Скорее всего, это была закладка", - сообщил прокурор.

 

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