Взрывы в Ичне: Украина привлечет экспертов НАТО

По словам Порошенко, на сегодняшний день в Украине нет ни одного современного склада, который бы отвечал стандартам НАТО.

"Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал он.

Кроме того, членам НАТО будет передан подробный перечень необходимых материально-технических средств для обеспечения дальнейшей безопасности военных складов.

Президент поручил секретарю СНБО обеспечить надлежащее финансирование "по обеспечению периметра складов, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов".