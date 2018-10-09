Взрывы в Ичне: Украина привлечет экспертов НАТО
Источник: Корреспондент.net
Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак и министру иностранных дел Павел Климкин завершить переговоры с Североатлантическим альянсом по реализации специального трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов. Соответствующее поручение глава государства дал на совещании с силовиками, информирует пресс-служба Минобороны во вторник, 9 октября.
"Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал он.
Кроме того, членам НАТО будет передан подробный перечень необходимых материально-технических средств для обеспечения дальнейшей безопасности военных складов.
Президент поручил секретарю СНБО обеспечить надлежащее финансирование "по обеспечению периметра складов, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов".